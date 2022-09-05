اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الأربعاء آخر موعد لتسجيل الرغبات

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 10:00 م
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الأربعاء آخر موعد لتسجيل الرغبات معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى لأعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات،  بعد غد الأربعاء 7 سبتمبر آخر موعد لتسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة وكذلك لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة بحد أدنى 205 درجة بالنسبة لجميع الشعب.
 
وكان أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، صباح أمس الأحد، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 آلاف من الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد مكتب التنسيق على فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
 
كما وجه المكتب الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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