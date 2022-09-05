تفاصيل ضم "الرعاية الصحية" مجمع الأقصر الطبي الدولي إلى مستشفيات الهيئة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقاً)، ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي بمحافظة الأقصر، حيث يشتمل مجمع الأقصر الطبي الدولي على المبنى الرئيسي، والذي يشتمل على قسم الطوارئ وقسم الحروق وقسم الأشعة وأقسام العمليات وقسم الولادة وقسم الحضانات وقسم الأورام والمعامل وقسم المناظير وقسم العناية المركزة وقسم الإقامة الداخلية للمرضى، وقسم زراعة النخاع وقسم الحالات الحرجة.

ويضم مجمع الأقصر الطبي الدولي، مبان ملحقة بالمبنى الرئيسي، وهي المبنى الاداري، وقسم العيادات الخارجية، وبنك الدم الإقليمي، ومبني عيادات الرمد، ومبني الغسيل الكلوي ومبنى للأجنحة الفندقية، حيث تم الانتهاء واستلام المبنى الإداري وقسم العيادات الخارجية وبنك الدم الإقليمي ومبني عيادات الرمد ومبني الغسيل الكلوي ويتم تقديم الخدمة على أكمل وجه من خلال العيادات الخارجية ( الرمد - الباطنة العامة - الجراحة العامة – العظام – المفاصل – الأورام – القلب – جراحة القلب والصدر – الأطفال – الصدرية – النساء والتوليد – جراحة المخ والأعصاب – جراحة التجميل – جراحة الأوعية الدموية – المسالك – الجلدية – النفسية والعصبية – الأنف والأذن – الوجه والفكين – المبتسرين )

ويتم استقبال حالات الغسيل الكلوي على مدار 24 ساعة على مستوى عال من جودة الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية لتوفير جميع سبل الراحة للمرضى خلال جلسات الغسيل، حيث يتم حالياً العمل على الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتطويرية للمبني الرئيسي ومبنى للأجنحة الفندقية وذلك لاكتمال جميع خدمات المجمع الطبي الدولي، ويمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.