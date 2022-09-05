تعليم البحر الأحمر تعلن حاجتها لذوى الخبرات للتدريس العملى بالمدارس الفندقية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن حاجتها لذوى الخبرات لتدريس العملى الفندقى للعام الدراسى 2022 / 2023 بنظام عقد بالمكافأة بالقرار رقم 70 لسنة 2014 م، وينتهى بنهاية العام الدراسى دون أى وجه حق للمتعاقد بالمطالبة بالتعيين وذلك بالمدارس الفندقية بإدارتى الغردقة والقصير التعليمية ويتم تقديم الاوراق.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن ذلك بالتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بمدينة الغردقة إدارة التعليم التجارى والفندقى .

واوضحت أن التخصصات المطلوبة شیف سخن، شيف حلواني، متر مطعم، مشرف غرف، مكاتب امامية، مشرف مغسلة، شروط العمل شهادة خبرة من فندق لا يقل عن 3 نجوم معتمدة أصلية وليس صورة، وصورة بطاقة الرقم القومي، شهادة ميلاد كمبيوتر، و صورة المؤهل ولا يشترط أن يكون فندقي، وكذلك الموقف من التجنيد، وشهادة صحية سارية، وكتابة اقرار بالقيام بالتدريس دون المطالبة بالتعيين.