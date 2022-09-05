اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 08:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية.. إنفوجراف

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 07:00 ص
تعرف على مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية.. إنفوجراف مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفذ أجهزة الدولة أعمال تطوير بـ5 مناطق بالقاهرة التاريخية - القاهرة القديمة، نستعرضها فى النقاط التالية:
 
مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية
مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية
 
وتشمل مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية 5 مناطق هى:
 
المنطقة الأولى
 
المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.
 
المنطقة الثانية:
 
هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.
 
 
المنطقة الثالثة:
 
هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.
 
 
المنطقة الرابعة:
 
هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.
 
المنطقة الخامسة.
 
هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

 


القاهرة التاريخية

تطوير القاهرة

الحسين

القاهرة



الموضوعات المتعلقة

شاهد أعمال تطوير حديقة درب اللبانة أحد مشاريع القاهرة التاريخية

السبت، 03 سبتمبر 2022 06:00 ص

الإسكان: الانتهاء من 10 أبراج تضم 1200 وحدة سكنية في مشروع القاهرة التاريخية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:00 م

الرئيس السيسى يستعرض مشروعات القاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو.. فيديو

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 06:56 م

الرئيس السيسى يستعرض مع مدبولى والجزار مشروعات القاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو.. ويوجه بالتدقيق فى الخدمات المقدمة لقاطنى مدينة المنصورة الجديدة.. ويؤكد: مصر تحتاج لكافة سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة