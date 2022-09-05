اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:13 م
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تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع قيادات المركز القومى لبحوث المياه

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:09 م
تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع قيادات المركز القومى لبحوث المياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري مع رئيس المركز القومي لبحوث المياه و مديرى ونواب مديرى المعاهد البحثية والمعامل المركزية للرصد البيئى والأساتذة بالمركز.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل اللقاء:
 
1- الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على أهم التحديات ، والتعرف على الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية الحالية بالمركز وسبل تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات لخدمة مجالات المياه المختلفة ودعم جهود الدولة التنموية ، ومقترحات التعامل مع التحديات المختلفةالتى قد تعيق العمل بالمعاهد.
 
2- تم تكليفهم بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق وإحترام الآخر ، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور المركز كذراع بحثي لجهاتالوزارة المختلفة وتحديد آلية لتبادل البيانات بين المعاهد البحثية من جانب ومصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب آخر ، لإعداد دراسات بحثية تطبيقية يمكن الإستفادة منها في مشروعات الدولة الحالية والمستقبلية بما يُسهم فى تمكين متخذى القرار من إتخاذ القراراتالصحيحة بناءاً على أسس علمية دقيقة.
 
3- أهمية زيادة الإعتماد على التقنيات الحديثة فى الدراسات البحثية المختلفة .
 
4-أهمية العمل على مواصلة تطوير الأبحاث وتشجيع الباحثين بالمركز على تقديم أوراق بحثية مختلفة ، وتذليل العقبات التي تواجه النشرالعلمي في المجلات الدولية المحكمة ، الأمر الذى يسهم فى رفع تصنيف المركز على المستوى الدولى.
 
5- تم التباحث حول مراجعه مجالات البحث وتخصصات المعاهد وإعادة هيكلة المركز لتطوير منظومة العمل البحثى بما يتواكب مع التخصصات المستحدثة لتلبية إحتياجات الوزارة والدولة الحالية والمستقبلية.
 
5- تطوير القوى البشرية الموجودة بالمركز القومى لبحوث المياه من خلال العمل على توفير التدريب الملائم سواء داخل أو خارج مصر خاصةلشباب الباحثين ، مع الحرص على تحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه .
6- توفير الإحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.
 
7-تقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل بناءا علي معايير محددة ، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.
 

وزير الرى

القومى للمياه

المياه

الرى



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