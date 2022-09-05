تحرير 23 محضرا نظافة وسلامة وصحة مهنية في حملة تفتيش على أسواق وفنادق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة داخل نطاق المدينة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والإدارة الصحية بندر الأقصر (مكتب الأغذية) وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استهدفت الحملة المرور على المحال التجارية بمناطق شارع التليفزيون وصلاح الدين وشرق السكة الحدي، مما أسفر عن تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر بيئة، ومحضرين نظافة، وتم التحفظ على ميزان حساس، كما تم تنفيذ حملة تفتيش بيئية استهدفت المرور على 3 فنادق عائمة ومطعمين سياحي بمنطقة كورنيش النيل، مما أسفر عن تحرير 15 مخالفة من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية.

وتابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، العمل ونسب معدلات الإنجاز فى بعض الإدارات التابعة لمجلس مدينة الأقصر، وذلك لتطبيق مفاهيم الجودة والتميز ورصد النتائج حتى الوصول إلى مؤشر أداء متميز من خلال ( رفع كفاءة النظافة والتجميل - شؤون البيئة - المركز التكنولوجي - التفتيش المالي والإداري)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية الدورية وتحسين معدلات الإنجاز في كافة القطاعات.

وقال رئيس مدينة الأقصر، أنه بالنسبة لقطاع النظافة والتجميل تم رفع كفاءة مستوى النظافة بتنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة التراكمات بجميع الأحياء، وذلك بصفة مستمرة مقسمة على ثلاث ورديات للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر، بالإضافة إلى متابعة رئيس مدينة الأقصر لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وأسفرت حملات النظافة عن رفع 4382 طن قمامة و1727 طن أتربة وتراكمات.



تحرير 23 محضر نظافة وسلامة وصحة مهنية في حملة بالأقصر



حملة تفتيش بالأسواق والفنادق بالأقصر