تحرر 111 محضرا إشغال ونظافة ومقاهي مخالفة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول حملة مكبرة لتحقيق الانضباط العام بمدينتي الأقصر والبياضية، نجحت فى تحرير 111 محضر متنوع إشغال ونظافة ومقاهي مخالفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط وتكثيف الحملات اليومية،

واستهدفت الحملة شوارع مركز ومدينة البياضية وشوارع التليفزيون وموقف أرمنت وموقف الأقاليم ومنطقة معدية الاهالي، وأبو الجود والصنايع وشرق السكة بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة النقيب تامر عباس والنقيب على شيحه والنقيب سيد سلامة، بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر ومجلس مدينة البياضية، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر اشغال، و8 محاضر نظافة عامة، و5 محاضر باعة جائلين، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و26 محضر مضبوطات متنوعة، و3 محاضر لمقاهي مخالفة، و48 محضر إزالات إدارية.

وفى نفس السياق شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع بالإشتراك مع رئاسة مركز ومدينة القرنة بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعاً للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر المخالفات تضمنت 23 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و12 محضر نظافة عامة، و36 محضر مضبوطات متنوعة، و4 محاضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط عدد 17شيشة، وضبط 4 ميكروفون إزعاج، و49 محضر إزالات إدارية، وتمت أعمال الحملة بشوارع مدينة القرنة، ومنطقة مرسى معدية الأهالي وقري الأقالتة والبعيرات والضبعية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، حيث شارك بالحملة حجازي النحاس نائب رئيس مركز القرنة، والرائد علي فكري وكيل إدارة المرافق والنقيب شاذلي محمد وشريف جمعة، وأحمد حجازي من إدارة المرافق ورؤساء القري والمتابعة الميدانية وتراخيص المحلات بمركز ومدينة القرنة.



حملات شرطة المرافق بشوارع الأقصر



مرافق الأقصر تحرر 111 محضر متنوع إشغال ونظافة ومقاهى مخالفة