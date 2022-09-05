تجديد حبس عاطل لحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري فى المنوفية

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،يفيد من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ، والنقيب مصطفى البش معاون مباحث مركز منوف ،من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة،وسلاح نارى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.