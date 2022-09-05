اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل لحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري فى المنوفية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 11:15 ص
تجديد حبس عاطل لحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة، وسلاح نارى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،يفيد من تمكن المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف ، والنقيب مصطفى البش معاون مباحث مركز منوف ،من ضبط عاطل وبحوزتة ومواد مخدرة،وسلاح نارى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز شرطة منوف

ضبط عاطل بحوزته سلاح



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