تايوان تجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية جنوبي البلاد بدءً من الاثنين

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ذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية، أن الجيش التايواني من المقرر أن يجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية جنوبي البلاد، بدءا من الاثنين حتى نهاية الأسبوع الجاري.



ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري تايواني، قوله إن التدريبات تختبر القدرات القتالية لمختلف وحدات تايبيه، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية والعربات المدرعة.



وتابع المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إن "الفيلق الثامن بالجيش سيجري تدريبات (ليان يونج) في قيادة قاعدة تدريب العمليات المشتركة بمحافظة بينجتونج في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري"، موضحا أن كتيبة الجيش المشتركة للأسلحة والقناصة والدبابات والعربات المدرعة وقذائف الهاون سيتم اختبارها باستخدام تدريبات بالذخيرة الحية خلال التدريبات التي تستمر 4 أيام.



وتكرر تدريبات "ليان يونج" العسكرية واسعة النطاق التي يستخدم فيها الذخيرة الحية 6 مرات خلال العام الواحد، فيما يضم فيلق الجيش الثامن القوات المسؤولة عن حراسة مدن ومحافظة تاينان وكاوهسيونج وبينجتونج جنوبي تايوان.



ولفت المصدر إلى أن طيران الجيش وقيادة القوات الخاصة سيرسلان مروحياتهما "إيه إتش-64 أباتشي وإيه إتش-1 سوبر كوبرا" للانضمام إلى التدريبات.



وتعتبر تدريبات "ليان يونج" ثاني أكبر تدريب للقوات المسلحة التايوانية، بعد سلسلة تدريبات "هان كوانج" السنوية، التي تشارك فيها جميع أفرع الجيش.