تأكيد ليبي أمريكي على ضرورة الإسراع فى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية

كتب أحمد جمعة

أجريت ظهر اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية بين سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والمترشّح الرئاسي الليبي الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، تطرّقا فيها لعدّة مواضيع أهمها ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اللّيبيّين ومقدّراتهم ومعيشتهم، وإنهاء جميع أشكال العنف والصّراع المسلّح، وإنهاء جميع أشكال التّواجد العسكري الأجنبي على التراب الليبي.

وتطرقت المباحثات لضرورة الإسراع في دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كونها السبيل الأمثل، بل الوحيد، لتجديد الشرعية واستيعاب كافة الخلافات سلميا، واحترام إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب، والعمل مع المبعوث الأممي الجديد وبعثته لتحقيق ذلك بشكل عاجل، ضرورة تجديد وتفعيل كافة الالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن المتتالية، ومخرجات مؤتمرات باريس وبرلين وغيرها، وإلزام الجميع باحترام إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات عاجلة، رئاسية مباشرة وبرلمانية، شفافة ونزيهة ومراقبة محليا وإقليميا ودوليا، دون تلاعب أو مماطلة أو تأخير.