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بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات أعضاء هيئة قضايا الدولة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:57 م
بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات أعضاء هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة
كتب: إبراهيم قاسم - محمد أبو ضيف

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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 5938 لسنة 2022 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة.
 
وصرح المستشار هاني محمد على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أنه تم مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية، وبما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.
 
الجدير بالذكر أنه شملت الحركة على 220 عضوًا، بالإضافة إلى تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي، وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارًا من17 سبتمبر 2022.
 
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (1)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (1)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (2)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (2)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (3)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (3)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (4)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (4)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (5)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (5)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (6)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (6)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (7)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (7)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (8)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (8)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (9)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (9)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (10)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (10)

ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (11)
ننشر أسماء حركة التنقلات الخارجية بهيئة قضايا الدولة (11)

 


المستشار عمر مروان وزير العدل

حركة التنقلات

هيئة قضايا الدولة

المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة

رئيس قضايا الدولة

حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة



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