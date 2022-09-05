اليوم السابع: الرئيس السيسى ينحاز للمواطن والإنسانية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الحوار الوطنى مائدة واحدة تتسع للجميع والخروج برؤية موحدة.. إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ4.1 مليار جنيه خلال أغسطس.. الرئيس السيسى ينحاز للمواطن والإنسانية.. زيادة موازنة «تكافل وكرامة» لـ25 مليار جنيه بعد إضافة مليون أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى

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الحوار الوطنى مائدة واحدة تتسع للجميع والخروج برؤية موحدة



الرئيس السيسى ينحاز للمواطن والإنسانية.. زيادة موازنة «تكافل وكرامة» لـ25 مليار جنيه بعد إضافة مليون أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى.. وزيرة التضامن: توزيع 250 ألف بطاقة صرف للمستحقين الجدد ضمن «تكافل وكرامة»

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المصريون يجتمعون للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة.. قطار اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى يصل محطته الخامسة.. ورئيس الأمانة الفنية يؤكد: دراسة الموضوعات بشكل علمى وإحاطتها من كل وجهات النظر



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