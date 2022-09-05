اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"الوزراء الكويتي" يكلف وزير المالية بتحديد سقف للإنفاق للسنوات القادمة

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:33 م
"الوزراء الكويتي" يكلف وزير المالية بتحديد سقف للإنفاق للسنوات القادمة الكويت
أ ش أ

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قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد سقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة.


وقال مجلس الوزراء الكويتي - في بيان عقب اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء- إن قرار التكليف يشمل وضع مبدأ توجيهي للجهات بأسقف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.


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