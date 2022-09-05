اليوم السابع
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المستشار الألماني: نتطلع للعمل مع ليز تَرس فى مهمتها الجديدة لمواجهة التحديات

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:16 م
المستشار الألماني: نتطلع للعمل مع ليز تَرس فى مهمتها الجديدة لمواجهة التحديات المستشار الألمانى
كتبت: هناء أبو العز

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غرد المستشار الألماني أولاف شولتز، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مهنئًا ليز ترس  على دورها الجديد  وتوليها منصبها كرئيسة وزراء بريطانيا.
 
وقال شولتز:  إنني أتطلع إلى تعاوننا في هذه الأوقات الصعبة، ستواصل المملكة المتحدة وألمانيا العمل معًا بشكل وثيق -كشركاء وأصدقاء.
 
وأعلن حزب المحافظين فوز ليز تروس وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون المستقيلة بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء ، خلفاً لجونسون الذي تقدم باستقالته.
 
وعلى مدار أشهر، شهدت بريطانيا فراغا فى القيادة، فى الوقت الذى انزلقت فيه البلاد من ركود إلى أزمة إنسانية أشعلتها فواتير الطاقة المرتفعة.
 
ومنذ أن أعلن بوريس جونسون فى يوليو الماضى أنه سيترك منصبه، تراجعت توقعات النمو، وارتفع معدل التضخم السنوى فوق 10%، مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
 
وأدى الإحباط بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة إلى إضراب مئات الآلاف من العاملين فى الموانئ والقطارات والبريد. كما شهد الجنيه الاسترلينى أسوأ شهر له منذ الفترة التى تلت استفتاء بريكست، وسجل أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من عامين.
 
 
 
 

اولاف شولتز

ليز تروس

رئيسة ورزاء بريطانيا

المستشار الألمانى

بوريس جونسون



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