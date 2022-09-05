اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:45 م
أكرم القصاص
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القوى العاملة: 85 دورة تدريبية للوحدات المتنقلة بالمنيا بنظام الساعات التدريبية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 01:55 م
القوى العاملة: 85 دورة تدريبية للوحدات المتنقلة بالمنيا بنظام الساعات التدريبية دورة تدريبية للوحدات المتنقلة بالمنيا
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن متابعة الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، والإختبار النهائي لمتدربي مهنة كهرباء التوصيلات ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية البرشا بملوي .
 
وأوضح هشام ذكى مدير مديرية القوى العاملة في تقريره، أن وحدة التدريب المتنقلة منذ قدومها إلى محافظة المنيا بخدمة شباب القري الأكثر إحتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، قدمت 85 دورة تدريبية على مهن التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية بنظام الساعات التدريبية.
 
وأضاف مدير المديرية، أن الإقبال على التدريب بالوحدة المتنقلة في تزايد وهناك قوائم انتظار، خاصة على مهنة التفصيل والحياكة بين الفتيات داخل القرى، وذلك لتحسين مستويات معيشتهم وذلك بتعلم مهنة أو حرفة يحتاجها سوق العمل داخل تلك القرى.
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالمنيا

وحدات التدريب المتنقلة

حياة كريمة



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