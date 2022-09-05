الصين تنشئ حديقة لتكنولوجيا الأرز تعمل بالرى الموفر للمياه ومراقبة الطقس.. صور

كتب خالد إبراهيم

تسعى الصين، إلى ادخال التكنولوجيا في كل شيء، حتى فى أدق تفاصيل الزراعة، حيث أنشأت الصين، حديقة نموذجية لتكنولوجيا الأرز فى مدينة فوجين بمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، وتم اعتماد تكنولوجيا المعلومات المتطورة بما في ذلك إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لإدارة التربية، والرى الموفر للمياه، ومراقبة الطقس، وتتبع نمو الحبوب، بالإضافة إلى مكافحة الآفات والأعشاب الضارة في الحديقة النموذجية لتحسين إنتاج الأرز كما ونوعا، وذلك بحسب ما ذكر موقع وكالة أنباء الصين "شينخوا".



الحديقة



تكنولوجيا زراعة الأرز

وأعلنت أكاديمية العلوم الصينية، أول أمس، أن عمل وحدة المختبر Wentian، التي أطلقت في نهاية شهر يوليو الماضي، والتحمت بالمحطة الفضائية الصينية، قد بدأ وتعمل بشكل طبيعى.



أحد العاملين فى الحديقة



التكنولوجيا فى زراعة الأرز

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، يقول تشاو ليبينج، كبير مصممي وحدة المختبر التجريبية، "يقيم عمل الوحدة على أساس نتائج الاختبارات والتجارب في الفضاء وبيانات القياس عن بعد.. وإن الحاويات المخصصة للتجارب والمعدات المساعدة في حال جيدة وتعمل بصورة اعتيادية".

ويذكر أن طاقم المحطة، اختبر وحدة المختبر في أواسط شهر أغسطس المنصرم، وأنهى عملية تجميع ثلاث حاويات التجارب في مجال الجاذبية ودرجات الحرارة المنخفضة والتكنولوجيا الحيوية. وكانت تجارب زراعة النباتات قد انطلقت في نهاية شهر يوليو بزراعة الأرز والجرجير.