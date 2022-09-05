السيطرة على حريق محدود في خط مازوت بشركة بترول بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت منطقة المكس غرب محافظة الاسكندرية، وقوع انفجار بخط مازوت التابع لإحدى شركات البترول صباح اليوم، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون وقوع أي خسائر أو مصابين.

البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حالة انفجار بأحد خطوط المازوت بمنطقة المكس غرب.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث وجرى السيطرة على النيران وإخمادها علي الفور .

ومن جانبها أوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية: أنه وقع انفجار محدود بخط مازوت بمنطقة المكس نتيجة تسريب وضغط المازوت ما أدى إلى اشتعال النيران بالخط، المشار إليه.

وأضافت رئيس حي غرب، أنه فور ورود إشارة بوقوع انفجار بخط مازوت، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء ورجال الحي إلى موقع الإنفجار وتم السيطرة على النيران خلال 10 دقائق وأن الانفجار لم ينتج عنه أي خسائر بشرية ولم ينتج عنه أي اصابات، و أن الانفجار وقع عقب فجر اليوم وتم السيطرة عليه سريعًا وجرى رفع أثار الحادث .

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على جهات التحقيق المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة .