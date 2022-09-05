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الرئيس السيسي يهنئ "ليز تروس" على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:17 م
الرئيس السيسي يهنئ "ليز تروس" على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة إلى "ليز تراس" على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة.
 
وأكد الرئيس السيسى تطلعه للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم.
 
كما توجه الرئيس السيسى بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم.

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