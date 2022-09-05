اليوم السابع
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الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:47 م
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يجرى محادثات منفردة مع رئيس المجلس الأوروبى

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 09:00 م
الرئيس الجزائرى يجرى محادثات منفردة مع رئيس المجلس الأوروبى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محادثات منفردة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.


جاء ذلك خلال استقبال تبون، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، للمسؤول الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.


وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، استقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الاثنين، بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، بحضور وزيري الطاقة والتجارة.


وتأتي زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى الجزائر بعد 10 أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد أسابيع من أخرى مماثلة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي.


الجزائر

عبد المجيد تبون

المجلس الأوروبي

شارل ميشال



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