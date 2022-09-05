"التنسيق": الطلاب الحاصلون على الدبلومات الفنية مخصص لهم 10% من الجامعات

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور سيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية لهم فرصة في التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات مقرر لهؤلاء الطلاب نسبة 10% من دخول الكليات التي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية تشجيعا لهم.

وأشار الدكتور سيد عطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أنهم تم فتح سبع جامعات تكنولوجية جديدة هذا العام وفيها تخصصات مطلوبة للعمل، موضحا أن هذه الجامعات موجودة فى مناطق من الاسكندرية لأسوان في جميع الجمهورية.

وتابع: "طلبة الدبلومات الفنية لهم فرصة في الالتحاق بهذه الجامعات ونأخذ 80% من الأعداد المقررة في هذه الجامعات من طلبة الدبولمات الفنية حتى نعطي فرصة لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالجامعات الجديدة".