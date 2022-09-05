اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التنسيق": الطلاب الحاصلون على الدبلومات الفنية مخصص لهم 10% من الجامعات

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:02 ص
"التنسيق": الطلاب الحاصلون على الدبلومات الفنية مخصص لهم 10% من الجامعات مكتب التنسيق
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية لهم فرصة في التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات مقرر لهؤلاء الطلاب نسبة 10% من دخول الكليات التي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية تشجيعا لهم.

 

وأشار الدكتور سيد عطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أنهم تم فتح سبع جامعات تكنولوجية جديدة هذا العام وفيها تخصصات مطلوبة للعمل، موضحا أن هذه الجامعات موجودة فى مناطق من الاسكندرية لأسوان في جميع الجمهورية.

 

وتابع: "طلبة الدبلومات الفنية لهم فرصة في الالتحاق بهذه الجامعات ونأخذ 80% من الأعداد المقررة في هذه الجامعات من طلبة الدبولمات الفنية حتى نعطي فرصة لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالجامعات الجديدة".


مكتب التنسيق

الدبلومات الفنية

التعليم العالي

المجلس الأعلى للجامعات

تنسيق الجامعات 2022



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة