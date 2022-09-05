اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 03:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التحضير لسباق الهجن التراثى بشمال سيناء منتصف الشهر الجارى

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:00 ص
التحضير لسباق الهجن التراثى بشمال سيناء منتصف الشهر الجارى سباقات الإبل - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعد ملاك الإبل فى شمال سيناء لاستئناف رياضة سباقات الهجن بميدان السباق بالعريش، والذى منه تم انطلاق أول سباقات هجن على أرض مصر قبل نحو عقدين من الزمن .

 

وقال حمدان قابل، من كبار ملاك الإبل بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنهم منذ أكثر من شهرين وهم يستعدون لسباق إحياء التراث وعودة رياضة بدأها الأجداد وأطلق فعاليتها الجيل المؤسس لرياضة الهجن فى مصر من أرض ميدان سباقات الهجن بالعريش.

 

وأشار إلى أن الفعاليات مقرر ان تكون أشواط سباق موزعة على يومى 14 و15 سبتمبر الجارى وجارى تحديد أعداد الاشواط بحسب عدد الهجن المشاركة والذى لم يتحدد بعد حيث ستشهد ساحة المضمار خلال الايام القادمة وصول افواج جديدة من الهجن من كل المحافظات للمشاركة فى السباق .

 

وقال إنهم كملاك للهجن يجهزون هجنهم للتسابق، كما كان نظام السباق فى الماضى بمضمار العريش وهى الهجن فى سن لبان لمسافة 3 كيلو، والهجن سن أول صرايم مسافة 5 كيلو،  وسن ثاني صرايم لمسافة 5 كيلو، وين الثنايا لمسافة 6 كيلو، وسن الرباع والزمل لمسافة 8 كيلو .

 

وكان كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أعلن أن وزير الشباب والرياضة وافق على رفع كفاءة وإحلال وتجديد نادى الهجن المصري بالعريش بمبلغ 6 ملايين، وأضاف أنه سيتم البدء فى تطوير النادى الكائن غرب مدينة العريش .

 

وشهد ميدان سباق الهجن بالعريش الشهر الماضى تنظيم بطولة تنشيطية محدوده  لسباق الهجن علي مضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش شارك فيها 82 جملا .

 

وأوضح مدير الشباب والرياضة أن نادى الهجن الرياضي المصري أول نادى سباقات هجن فى مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه إنطلقت السباقات ووصلت لكل محافظات مصر وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية.

 

وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، وجمهورها من المتابعين، وقال إن عودة نشاط سباقات الهجن لمدينة العريش سيضيف رواج للمدينة اقتصاديا، وسياحيا  إلىلافتا أن موقع السباقات يقع على بعد مسافة قريبة من وسط مدينة العريش و ساحلها السياحي حيث تتوفر الفنادق ومقرات الشاليهات.

 

وأوضح كليب راشد أن مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومتر ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.


شمال سيناء

العريش

نادى الهجن

سيناء

سباقات الهجن



الموضوعات المتعلقة

تطبيق تقنية الـVAR" لأول مرة فى سباقات الهجن بشمال سيناء

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:58 م

(صبر الجمال) كواليس سباق الهجن في العلمين.. إثارة وتميز وتحد لتحقيق المجد

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:58 ص

مهرجان سباق الهجن بالعلمين ينعش سوق الإبل فى مصر.. 900 جمل تهدى ملاكها جوائز مالية قيمة.. واثنين من الجمال المصرية يتخطى سعرها حاجز 1.5 مليون جنيه وتتأهل لخوض سباقات فى ميادين الخليج.. صور

الخميس، 25 أغسطس 2022 01:30 م

الاتحاد المصرى لسباقات الهجن: مطروح دخلت السباقات بقوة ومضمار السلوم جاهز للافتتاح

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:46 م

المشاركون فى سباق الهجن: نشكر الرئيس السيسي ومصر على حسن الاستقبال

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:18 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة