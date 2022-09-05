الأمم المتحدة تحتفى باليوم العالمى للعمل الخيرى ووفاة الأم تيريزا

كتبت ريهام عبد الله

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للعمل الخيرى، والذى يوافق يوم 5 سبتمبر من كل عام، والذى يوافق ذكرى وفاة الأم تيريزا، وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر :" هل تعلم أن اليوم الدولي للعمل الخيري قد اختير في تاريخ 5 سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة الأم تيريزا، حصلت الأم تيريزا على جائزة نوبل للسلام عام 1979 تكريما للعمل الخيري الذي اضطلعت به من أجل التغلب على الفقر، والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي".



الأمم المتحدة على تويتر

وقال الموقع الرسمى للأمم المتحدة :"أدركت الأمم المتحدة باعتمادها جدول أعمال التنمية 2030 فى سبتمبر 2015، أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو تحد عالمي هائل ومتطلب لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع الموقع ::وجدول الأعمال ذاك يدعو إلى تعزيز روح التضامن العالمي، ويركز تركيزا رئيسيا على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما أن جدول الأعمال يعترف كذلك بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات المتعددة الجنسيات. كمان أنه يعترف كذلك بالدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ جدول الأعمال الجديد، ووضعت أهداف التنمية المستدامة جدول عمل، يمكن تأطيره في أربع مجالات هي: الناس والكوكب والرخاء والسلام والشراكة، يعرض مفاهيم يمكنها تحويل معايشنا وكوكبنا من خلال تقديم أطر عملية لخدمة المؤسسات الخيرية في سعيها الجاد نحو تمكين الأفراد من الاسهام في تحسين عالمنا".

وتابع الموقع :"تم اقرار اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف توعية وتحفيز الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال التطوع والأنشطة الخيرية، وأختير تاريخ 5 سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة الأم تيريزا، والتي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1979 تكريما للعمل الخيري الذي اضطلعت به من أجل التغلب على الفقر، والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي".

ولدت آغنيس غونكزا بوجاكسيو، الراهبة والمبشرة المعروفة بالأم تريزا، في عام 1910، وانتقلت للعيش إلى الهند في العام 1928، وكرست حياتها لمساعدة المهمشين والفقراء منذ ذلك الحين وحتى وفاتها، وفي عام 1948 أصبحت مواطنة هندية وأسست منظمة للبعثات الخيرية في مدينة كالكتا الهندية في العام 1950، والتي كرسّت عملها لخدمة الفقراء والمعدمين ممن يموتون في تلك المدينة من آثار الجوع والفقر.

لأكثر من 45 عاما، وفرّت جمعية الأم تيريزا العون للفقراء والمرضى والأيتام، في حين ابتعثت الجمعية افرادها لجميع انحاء الهند والعالم، بهدف مساعدة الضعفاء والتطوع في دور العجزة والأيتام وبيوت ايوآء المشردين.

وتلقت الأم تيريزا عددا من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، اعترافا بجهودها الانسانية وامتنانا بأعمالها الخيرية التي انتشرت في جميع أرجاء العالم.

وقد توفيت الأم تيريزا في 5 أيلول سبتمبر 1997 عن عمر يناهز الـ87 عاما.