احذر.. القيام بهذه الأشياء تعرضك لزيادة الوزن على مدار اليوم

فاطمة ياسر

عند الاستيقاظ من النوم يذهب البعض لقياس الوزن، يجده مثالي، وبعد تناول الشخص لوجبة الإفطار يذهب للقياس مرة أخري ولكنه يجده ارتفاع، وهنا ينتابه الشعور البحيرة، والرغبة في التعرف علي السبب وراء التغيرات التي تحدث في الوزن علي مدار اليوم.

قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، أسباب تغير الوزن علي مدار اليوم، ومن ضمن هذه الأسباب التالي:

-قد تكون واضع جهاز قياس الوزن أي الميزان علي سطح غير مستوي وغير صلب، فهذا قد يتسبب في إعطائك نتيجة خاطئة.

-نجد أن أصحاب الأمراض المزمنة أيضا يعانون من مشكلة زيادة الوزن عند القياس، فمرضي السرطان، والسكر والقلب، وأيضا عندما يعاني أي شخص من نزلة البرد يتعرض لفقدان الشهية واحتفاظ السوائل في الجسم،مما يتسبب في تعرضهم لزيادة الوزن الغير حقيقة.

-العلاج ببعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن، كمضادات الالتهاب ومضادات الهيستامين، ومضادات الاكتئاب، تعد من الأدوية التي تتسبب في زيادة أو نقصان في الوزن، ولذا يجب أن تتعرف علي حقيقة العلاج قبل البدء فيه.

-الإسراف في تناول القهوة يعرضك لزيادة الوزن، لأن القهوة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون، ولذا تعرضك لزيادة الوزن ولذا عليك عدم الافراط في تناولها.