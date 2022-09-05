إصابات كورونا في الجزائر تصل لـ270 ألفا و443 شخصا ونحو 7 آلاف حالة وفاة

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سجلت الجزائر، الأحد، انخفاضًا جديدًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع ١٧ إصابة جديدة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٤٤٣ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٦٧ شخصا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.