إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزي إسنا وأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر لتنفيذ أعمال إزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا الصدد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي في المهد، والتعدى عبارة عن شدة خشبية وسملات خرسانية وهياكل أعمدة حديدية وأسوار من الطوب اللبن على مساحة 285 متر مربع، وذلك بقرية المعلا التابعة لمجلس قروى الشغب، كما تم إزالة عدد 2 حالات تعدي علي أرض زراعية بقرية الفارسية التابعة لمجلس قروى أصفون علي مساحة 350 متر عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض .

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 3 حالات إزالة تعديات وذلك بحوض الـ 57 إصلاح الرياينة، وحوض 125 إصلاح الوابورات، وحوض السبيخة زمام الوابورات بإجمالي مساحة 475 متر مربع، والتعديات عبارة عن رقاب أعمدة خرسانية وقواعد خرسانية وبناء مخالف بدون ترخيص، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بالأقصر



جانب من إزالة التعديات بمركزى إسنا وأرمنت