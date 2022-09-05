اليوم السابع
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إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بمركز المحلة فى الغربية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:56 ص
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بمركز المحلة فى الغربية حملة إزالة تعديات
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية والمهندس محمد صلاح مدير إدارة حماية الاراضى بالإدارة الزراعية بالمحلة، حيث تم إزالة 7 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و23 سهما.
 
وأضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تمت إزالتها والبالغ عددهم 7 حالات نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد وكانت تعديات عبارة عن مبانى بلوك وأسوار وقواعد على مساحة 5 قيراط و 23 سهم بقرى المعتمدية ومحلة حسن، ونمرة البصل ومحلة أبو على.
 
وتابع، كما تمت مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
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رئىس مدينة المحلة

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