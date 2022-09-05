اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إجراءات التقدم للالتحاق بالبرنامج التأهيلى الأزهرى للحاصلين على الإعدادية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 02:00 ص
إجراءات التقدم للالتحاق بالبرنامج التأهيلى الأزهرى للحاصلين على الإعدادية قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بناءً على موافقة الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر تقرر أن يتم التقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة إلكترونيًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3/9/2022م وحتى  الخميس الموافق 15/9/2022م وذلك عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي  https://azhar.gov.eg
 
(طلب الالتحاق بالبرنامج التأهيلي)
 
 إجراءات التقدم:
1️. يقوم ولي الأمر بإجراءات التقدم إلكترونيًا من خلال الرابط السابق, ومن واقع المستندات الرسمية ويتحمل ولي الأمر المسئولية عن صحة البيانات المقدمة، كما يقوم برفع صورة واضحة من استمارة الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب للعام الدراسي 2021/2022م.
 
2️. يقوم ولي الأمر بطباعة استمارة التقدم بعد التسجيل، ويضع عليها صورة شخصية حديثة للطالب (4 × 6) ويرفق معها المستندات المطلوبة (الشهادة الابتدائية أو مستخرج رسمي منها / شهادة ميلاد الرقم القومي حديثة للطالب / أصل الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022م.
 
3️. يقوم ولي الأمر بالتوجه للإدارة التعليمية الأزهرية التي تم اختيارها لتسليم طلب التقدم وأصل المستندات المطلوبة, وعلى الإدارة التعليمية إعمال شئونها نحو فحص الطلبات المقدمة والتأكد من صحة المستندات ومد موافقة الطالب للشروط المعتمدة واعتمادها حال الموافقة.
 
4️. تقوم الإدارة التعليمية الأزهرية بحصر وتسجيل الطلاب المستوفين للشروط في كشف معتمد في نهاية كل يوم ، ويسلم إلى مسئول وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية.
 
5️. يقوم مسئول وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية الأزهرية بالتأشير على الطلب إلكترونياً (مستوف / غير مستوف) وذلك بشكل يومي.
 

قطاع المعاهد الازهرية

الشهادة الاعدادية

الازهر الشريف

الاعدادية



الموضوعات المتعلقة

صلاح عطية.. 40 عاما من الكفاح والعمل جعلته أيقونة العمل الخيرى بمصر والسر في "الشريك الأعظم".. "من الحضانة للجامعة" رؤية قضى بها على البطالة والفقر في "تفهنا الأشراف".. أنشأ 6 معاهد أزهرية و4كليات ومدينة جامعية

السبت، 03 سبتمبر 2022 02:35 م

انطلاق برامج الدعم الفنى المجانى لضمان جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:38 ص

قطاع المعاهد الأزهرية ينتهى من المرحلة الأولى لبرنامج Mentor

السبت، 03 سبتمبر 2022 11:21 ص

اليوم.. غلق باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة