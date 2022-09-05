أطباء سوهاج يساهمون في التبرع بأجهزة طبية بقيمة مليون ومائة وسبعون ألف جنيه

كتبت آية دعبس

ساهم أطباء محافظة سوهاج بالاشتراك مع مؤسسة مصر الخير في التبرع بأجهزة طبية لمستشفى سوهاج بإجمالي مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه، حيث قام شباب الأطباء من دفعة 27 كلية طب سوهاج بالتبرع بماكينة غسيل كلوي لمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج بقيمة 185 ألف جنيه، كما تبرعوا بمبلغ 340 ألف جنيه إضافة إلى تبرع أطباء قسم الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي بطب سوهاج بمبلغ 140 ألف جنيه مساهمة في شراء جهاز منظار علوي بمبلغ 985 ألف جنيه تم التبرع به إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وقال أطباء دفعة 27 طب سوهاج الخميس الماضي في احتفالية إهداء الأجهزة الطبية، أنهم خلال فترة دراستهم وعملهم شهدوا ولمسوا معاناة المرضى وأهلهم واضطرار حالات مرضية للانتظار الطويل نظراً الطويل نظراً لقلة الأجهزة أو تحويلهم إلى مستشفيات خارج المحافظة، ومن منطلق إحساسهم بالمسئولية نحو أهلهم في محافظة سوهاج، قرروا بدء جمع التبرعات منذ عام كامل، وأضاف أطباء دفعة 27 أنهم جمعوا التبرعات من بينهم وأسرهم ليكونوا سفراء الخير، واكتمل حلمهم بشراء وتشغيل ماكينة الغسيل للكلوي وجهاز المنظار العلوي.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن هذا النموذج هو مشروع من مشروعات الخير التي تقوم بها دفعات كثيرة من كليات الطب عند تخرجها، ودعت القائمين على هذه المشروعات التواصل مع نقابة الأطباء لنشرها وإبرازها للمجتمع للحث على الإقتداء بها.