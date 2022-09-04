ندوة تعريفية لترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل لها بمحافظة الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عقدت منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، ندوة تعريفية لترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل لها، والتى تم عقدها بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بالتعاون مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والمجلس القومى للمرأة.

وأشار " المحافظ " إلى أن ترشيد استخدام الكهرباء له فوائد عديدة منها خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك، خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد.

كما أشار "مختار" إلى أن ترشيد الكهرباء يسهم بشكل فعال فى النهوض بالاقتصاد الوطنى عن طريق دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى.

الجدير بالذكر أن الندوة تناولت عدة محاور رئيسية هى (مفهوم الترشيد مردوده على المجتمع - الأهداف الرئيسية من ترشيد الطاقة وأهميتها - مجالات ترشيد الطاقة فى المنازل والمصالح الحكومية والإنارة العامة - إجراءات ترشيد الطاقة وكيفية تطبيقها).

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، والمهندسة لمياء صالح رئيس قطاع التخطيط الفنى بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية، والمهندسة شيرين يوسف مدير عام الترشيد والطاقه المتجددة، والمهندس محمد سامى مدير إدارة الترشيد، والمهندس احمد رضوان مدير إدارة الطاقة المتجددة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.