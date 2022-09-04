نائب هيئة البترول الأسبق: روسيا توفر 40% من الطاقة لأوروبا

كتب رامى محيى الدين

قال مدحت يوسف نائب هيئة البترول الأسبق الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ التصعيد فيها مع تسلسل العقوبات التي فرضت من أووربا وأمريكا على روسيا وكلما زادت العقوبات اتخذت روسيا موقفا متشددا في توريد الطاقة .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج من مصر المذاع على سى بى سى : روسيا توفر أكثر من 40 % من احتياجات أوروبا من الطاقة وكان على أوروبا أن تأخذ منظور آخر مع روسيا، وخصوصا ألمانيا بإيقاف خط الغاز نورستريم 2والذى كبد روسيا خسارة حوالى 11 مليار دولار.

وتابع: ألمانيا كانت في أمس الحاجة إلى نورستريم 2 لضمان مصادر الطاقة ، روسيا لديها 4 خطوط لتوريد الطاقة لأوروبا ، واعتقد ان الاقتصاد الاوروبى يواجه مشاكل ويمكن ان نرى نسصبة نمو سلبى العام القادم والغاز المسال لا يستطيع ان يكون بديلا للغاز الذى كان يأتي بالانابيب من روسيا.