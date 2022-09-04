مصادرة 2688 قطعة حلوى فاسدة بالشرقية قبل بيعها للأطفال بالأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2688 قطعة حلوى "مصاصة ولبان" منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مدينة الزقازيق، حيث تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين الزقازيق بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: تحرير محضر رقم 8185 لعام2022 جنح أول الزقازيق ضد أحد أصحاب محلات الملابس الجاهزة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرير المحضر رقم 10175 لعام 2022 جنح ثان الزقازيق ضد أحد الباعة الجائلين لحيازته وعرضه للبيع حلوى أطفال "لبان، مصاصه" منتهيه الصلاحية منذ سته أشهر وتم ضبط 2688 قطعة حلوى.



أصحاب مخازن

وتم تحرير المحضر رقم 10176 لعام 2022 جنح ثان الزقازيق لأحد أصحاب مخازن بيع الأقمشه لحيازته وعرضه للبيع ثلاثه رول في 25 متر اقمشه مجهوله المصدر بإجمالى 75 متر وتم العرض على النيابة العامة.