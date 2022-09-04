مش السكر وقلة ممارسة الرياضة فقط.. اعرف الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بالسمنة

كتبت إيناس البنا

حسب إحصاءات جمعية القلب الأمريكية، فأن أكثر من 35 % من البالغين في الولايات المتحدة لديهم بدانة وزيادة كبيرة في الوزن، على الرغم من أن الكثير من الناس يلومون ذلك على الخيارات الغذائية السيئة وأسلوب الحياة البطيء، إلا أن الأمر ليس كذلك.

ما هو أكثر ما يساهم في السمنة؟



وفقا لموقع " clevelandclinic " بصرف النظر عن العوامل الوراثية والبيئية ، فإن ما نأكله يشكل جزءًا كبيرًا من صحتنا، يتم إجراء العديد من الدراسات مع التحذيرات من السكر والكربوهيدرات وقلة التمارين الرياضية التي تساهم بشكل كبير في السمنة.

لكن هناك سببان رئيسيان، غالبًا ما يتم تجاهلهما، وهما تناول الكحوليات مع تجاهل شرب الماء بشكل كافٍ وتستهلك الملح بشكل مفرط، مما يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة ، بما في ذلك السمنة.

الآثار الضارة للملح على الوزن



يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى احتباس الماء في الجسم وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يسبب زيادة الوزن في الجسم.

ملح الطعام الذي نتناوله في الطعام يعزز النكهة، فهو مصنوع من 40 % من الصوديوم ويجب أن يكون متوسط ​​المدخول اليومي وفقًا لأخصائيي التغذية حوالي 2300 مجم أو ملعقة صغيرة طوال اليوم.

بصرف النظر عن الانتفاخ، يتسبب الملح الزائد في زيادة ضغط الدم لأنه يجعل من الصعب على الكلى التخلص من السوائل التي لا تحتاجها في الجسم، لذا فأن الكثير من الملح سيجعلك تشعر بالعطش الشديد والجفاف طوال الوقت.

الآثار الضارة للملح وعلاقته بالسمنة



كما ذكرنا فإن الأطعمة المالحة تؤدي إلى الجفاف مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج الفركتوز والدهون، وهذا هو السبب في أن البطاطس المقلية المالحة تسبب السمنة وتجعلك تشعر بالعطش.

يعني الجفاف أيضًا أن أي كمية قليلة من الماء يخزنها الجسم تمتصها الخلايا ، والتي تبدأ في الالتهاب وتسبب التورم في الجسم. يصبح الجلد جافًا ومرقّعًا ومثيرًا للحكة.

كما أنه يجعلك تشعر بالضعف لأنه بسبب كثرة الملح ، يتدفق الماء من خلاياك لتخفيف الملح ويجعلك متعبًا.