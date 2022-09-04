مستشار الأمن القومى العراقى:نواجه تحديات كبيرة على رأسها الإرهاب والمخدرات

وقال الأعرجي في كلمة له خلال معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، إن العراق انتصر على تنظيم داعش الإرهابي إلا أنه لا يزال يواجه فلوله .

وأضاف وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرا إلى تعاون بلاده مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستفادة في مجال التصنيع والتجهيز العسكري.