محافظ المنوفية يستكمل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويوجه بحل شكواهم

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه في الديوان العام، بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية، لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث كلف المحافظ إدارة البيئة بالمحافظة، بفحص شكوى مواطنة بناحية كفر السنابسة بمنوف، تتضرر من إنشاء برج محمول بجوار منزلها، والعرض عليه بما تم .

كما وجه محافظ المنوفية المستشار القانوني بإبداء الرأي القانوني تجاه شكوى مواطن من ذوى الهمم بقويسنا، يلتمس تقسيط المبلغ المستحق عليه مقابل إيجار الكافتيريا الخاصة بموقف مصر - قويسنا، وذلك مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة.

واستمع المحافظ إلى طلب مواطن بقرية جريس بأشمون، يلتمس تغطية ترعة النجار بالقرية، وذلك للحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بالمبانى المطلة على هذه الترعة، وقد أحال المحافظ طلبه إلى رئيس الإدارة المركزية للري لبحث الطلب واتخاذ اللازم بشأنه .

تضمن اللقاء طلبات وشكاوى عدد من المواطنين منها طلب مواطنة موظفة بالوحدة المحلية بقرية الماى بشبين الكوم تلتمس ندبها إلى مديرية التربية والتعليم ، وقد أحال المحافظ طلبها إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم لإبداء الرأى مع مراعاة ظروفها الأسرية ، وكذا شكوى مواطنة بمنوف تتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدى على شارع فتحى جاد بالغلق وبناء سور بالطوب الأحمر ، وعلى الفور وجه المحافظ بنزول لجنة من التخطيط العمرانى لفحص الشكوى والإفادة بالرأى لاتخاذ اللازم.

كما كلف المحافظ إدارة التفتيش بفحص شكوى مواطنة بقويسنا تتضرر من تعنت أحد الموظفين بمجلس مدينة قويسنا ضدها لاتخاذ اللازم ، وأمر المحافظ بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية لمساعداتهم على تحمل أعباء المعيشة .