محافظ أسيوط يعتمد قرار ترقية 2205 معلمين وأخصائيين بالتربية والتعليم

أسيوط- فريق المحافظات

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار ترقية 2205 معلمين وأخصائيين من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والإدارات التابعة لها، والذي ينص على إنه اعتبارًا من 1 يناير 2021 يرقى أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين ، وأخصائي التكنولوجيا و، أخصائي الصحافة ، والإعلام ، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم (2205) وفقًا للبيان التفصيلي بالأسماء الواردة بالكشوف على أن يتم صرف بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أو الشهر التالي لصدور هذا القرار .

جاء ذلك خلال لقاءه محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن هذه القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.

من جانبه وجه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ، الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه واهتمامه بالمعلمين واعضاء هيئة التدريس الذين هم عماد العملية التعليمية لافتًا إلى أن الترقيات والتدرج الوظيفي للمعلم ومسئولي التعليم تساهم بشكل كبير في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم مما يحسن من أدائهم في العمل والنهوض بالعملية التعليمية.