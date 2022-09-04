مجلس إدارة المناطق الصناعية بالإسماعيلية يوافق على 60 مشروعا جديدا بمليار جنيه

الإسماعيلية- صبرى غانم

عُقِد ظهر اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمناقشة عدد من المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية بجلسات لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وبحث ومناقشة بعض المشروعات المتوقفة.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية (رئيس لجنة خدمات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية)، واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومدير عام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ومدير عام المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة عدد من القرارات الواردة بالكتب الدورية، من رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية بخصوص المناطق الصناعية والاستثمارات بها.

كما تم خلال الاجتماع، عرض ومناقشة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء و الذكية، والتي تضمنت ستة فئات، هي الشركات الكبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، شركات ناشئة، المرأة وتغيير المناخ و الاستدامة، مبادرات مجتمعية غير هادفة للربح، بالإضافة لعرض ومناقشة الالتماس المقدم من رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق، بشأن إلغاء قرار السحب الصادر عن مجلس إدارة المناطق الصناعية لمجموعة من قطع الأراضي المخصصة لإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

ومن جانبه قرر محافظ الإسماعيلية، منح مُهلة 6 أشهر لأحد المصانع لاستكمال أعمال الإنشاء، قبل سحب الأرض بما عليها من مباني، ومنح مصنع آخر مهلة لمدة سنة للانتهاء من كافة الإنشاءات.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسة محافظ الإسماعيلية، على 60 مشروع، توفر 2677 فرصة عمل، بإجمالي تكلفة استثمارية تخطت المليار جنيه.



اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية



المحافظ فى الاجتماع



جانب من الاجتماع