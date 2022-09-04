غدا.. وفد رفيع من البنك الأوروبي يتوجه لمالطا لمناقشة فرص تمويل المشروعات

كتبت: هناء أبو العز

يبدأ وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي "EIB" برئاسة نائبة رئيس البنك جيلسومينا فيجليوتي، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى مالطا؛ بهدف تعزيز شراكة بنك الاستثمار الأوروبي بصورة أكبر مع مالطا ومناقشة فرص تمويل مشروعات القطاعين الخاص والعام.

وأوضح البنك- في بيان، اليوم- أن الزيارة، التي تمتد ليومي 5 و6 سبتمبر الجاري، تشمل عدة فعاليات منها إطلاق برنامج "InvestEU" في مالطا، وإبرام اتفاقيات جديدة في مجال الاتصالات، ودعم إطلاق البنية التحتية المتطورة للهاتف المحمول من الجيل الخامس، وتسريع الاتصال بشبكة الإنترنت عالية السرعة.

وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا بحث آليات تمويل مؤتمر "الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون"، والذي ينظمه البنك المركزي في مالطا وبنك الاستثمار الأوروبي ويركز على أولويات الاستثمار في مالطا في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، وكيفية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي، بهدف زيادة المرونة في مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية.

من ناحية أخرى.. أعربت ممثلة المفوضية الأوروبية في مالطا ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي عن سعادتها بإطلاق برنامج "InvestEU" في مالطا، البرنامج الرائد الأوروبي الجديد لدعم الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن البرنامج يساهم في تعزيز الاستثمار طويل الأجل والاستفادة من الأموال الخاصة والعامة لدعم الانتعاش المستدام وتعبئة الاستثمارات الخاصة لأولويات سياسة الاتحاد الأوروبي، مثل الصفقة الخضراء الأوروبية والتحول الرقمي.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم النمو الاقتصادي في مالطا منذ عام 1979، حيث قدم أكثر من 710 ملايين يورو للاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والبنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص.