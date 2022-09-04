غدا.. تخفيض ضغوط المياه بمنية النصر والكردى بالدقهلية 4 ساعات لأعمال التطهير

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه عن بعض قرى مركز منية النصر ومدينة الكردى، غدا الإثنين الموافق 5 سبتمبر الجارى من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا لتنفيذ أعمال تطهير المروقات بمرفق مياه منية النصر طبقا لبرنامج التطهير الدورى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه تشمل قرى الرياض وكفر علام وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة وميت عاصم والنزل والجنينة ومدينة الكردى.

ووجه "مختار" المحاسب محمد البسيونى رئيس مركز منية النصر بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بالضغوط المعهودة لها حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بالمناطق المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ كافة الأعمال المشار إليها.

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين قاطنى مركز ومدينة منية النصر ومدينة الكردى وجميع القرى المذكورة والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياة وكافة الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات العمل المعلن عنها.