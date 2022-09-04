عاطل يقتل طالبة جامعية بطلق نارى بالمنوفية فى ظل ظروف غامضة

المنوفية - محمد فتحي

لقيت طالبة جامعية بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعها على يد شاب بطلق نارى فى ظل ظروف غامضة، تم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع طالبة جامعية بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعها على يد شاب بطلق نارى فى ظل ظروف غامضة، تم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد أحد أهالى القرية أن الشاب "أ .ف .ع" أطلق أعيرة نارية على الطالبة المجني عليها "أ ع" البالغة من العمر 19عاما، فى الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، في الطريق العام وفر هاربا.