طبيبة بيطرية: اكشتاف فساد الدواجن المطهية من رائحتها "صعب" بسبب التوابل

كتبت ـ آية دعبس

أكدت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، صعوبة التعرف على الدجاج الفاسد بعد طهيه، وأرجعت ذلك إلى التوابل والخلطات التى يتم وضعها على الدواجن، مشيرة إلى أن هناك علامات يمكن من خلالها تمييز الدجاج المطهى الصالح للأكل، والفاسد، وهى:

1-اللون :

إذ تغير لونه للرمادى بعد الطهى يعني ذلك أنه فاسد وغير صالح للتناول .

2-علامات العفن :

نقوم بتقليب الدجاج للتأكد من عدم وجود أي علامة ظاهرة للعفن عليه .

3-تذوق الدجاج :

أفضل اختبار للتأكد من سلامة الدجاج المطهي هو تذوقه قبل بلعه، إذا كان طعمه غير معتاد يفضل عدم تناوله.

وأوضحت أن طرق التأكد من سلامة الدجاج المحفوظ في الفريزر، هى :

1-عند إخراجه من الفريزر مباشرة إذا ظهرت منه أي رائحة كريهة يفضل التخلص منه .

2-يفضل ترك الدجاج بعد إخراجه من الفريزر حتى يذوب الثلج الموجود عليه إذا ظهرت رائحة غير مقبولة نتخلص منه .

3-لون الدجاج إذا تحول لرمادى أو أزرق يجب التخلص منه.

4-اذا كان الملمس لزج بطريقة غير معتادة يعني ذلك أنه فسد.