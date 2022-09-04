ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدي المدعم بزاوية الناعورة فى المنوفية

شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم ضبط سيارة محملة باثنى عشر شيكارة من الدقيق البلدى المدعم (87.5%) المحظور بيعه وتداوله بالأسواق خلال حملة تموينية رقابية بزاوية الناعورة.

هذا وقد تشكلت الحملة من محمد العربى نائب رئيس المدينة، محمد عبد المقصود رئيس الرقابة، وكل من أحمد عبد الستار، أحمد عتمان مفتشا الرقابة، أسامة معروف مفتش المديرية، حيث تم ضبط الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نحو تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز البلدية من أجل وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.