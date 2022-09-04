شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء بالقطاع الشرقى والغربى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، أن هناك هدوءا فى حالة البحر والأمواج على كافة الشواطئ بالقطاع الشرقى والغربى، وأكدت رفع الرايات الخضراء على الشواطئ ، كما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع النزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه إليه.

ودعت المصطافين إلى التمتع بشواطئ الإسكندرية، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم فى العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

واستعدت محافظة الإسكندرية بنحو 61 شاطئا، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الإسكندرية، وجاءت أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه و للشمسية 10 جنيه ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام ، و شاطئ الانفوشى ، والدخول بها بالبطاقة الشخصية .

أما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه.