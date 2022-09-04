اليوم السابع
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شاطئ المندرة بالإسكندرية يستقبل رحلات ذوى الهمم والمكفوفين وسط فرحة الأطفال

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:19 م
شاطئ المندرة بالإسكندرية يستقبل رحلات ذوى الهمم والمكفوفين وسط فرحة الأطفال منطقة المكفوفين
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استقبال شاطئ المندرة المجانى، أعداد كبيرة من رحلات الجمعيات الخيرية لذوى الهمم والمكفوفين ، وكذلك دور الأيتام وكبار السن.

وذلك وسط فرحة الأطفال من ذوى الهمم والمكفوفين بنزول البحر، حيث يوجد بالشاطئ منطقة سباحة مخصصة للمكفوفين، وممر خرسانى خصيصا لذوى الهمم ينتهى الى داخل البحر.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قد أعلنت تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين، حيث تم تجهيز الممر بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعهم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوى الهمم.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إن الإدارة حريصة على إرضاء المصطافين، وإنشاء ممر وتوفير كراسى متحركة لمساعدة ذوى الهمم، جاء بالجهود الذاتية وبتشجيع من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتنفيذ تلك الفكرة الرائعة لخدمة ذوى الهمم لأول مرة وأكد أنه تم تطوير الممر ليتسع إلى فردين وجارى التطوير والتوسع ليستوعب أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة .

وأضاف "جمال رشاد" أن الشاطئ به منطقة مخصصة بالكامل لذوى الهمم، حيث تم توفير 2 كرسى متحرك، واحد مخصص للتنقل على الشاطئ، والآخر لدخول دورات المياه، وتخصيص منطقة لذوى الهمم بها شماسى ومقاعد مريحة وشازلزنج للبحر، بالإضافة إلى الممر خرسانى يصل إلى البحر مباشرة.

استقبال المكفوفين
استقبال المكفوفين

 

استقبال ذوى الهمم
استقبال ذوى الهمم

 

استقبال شاطئ المندرة لذوى الهمم
استقبال شاطئ المندرة لذوى الهمم

 

استقبال كبار السن
استقبال كبار السن

 

ذوى الههم
ذوى الههم

 

ممر ذوى الهمم
ممر ذوى الهمم

 

منطقة المكفوفين
منطقة المكفوفين

 


 

 
 
 

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