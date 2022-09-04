اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلطات إنرجودار: قذيفة للقوات الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة بمحطة زابوروجيا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:39 ص
سلطات إنرجودار: قذيفة للقوات الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة بمحطة زابوروجيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن ألكسندر فولغا، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرجودار، أن إحدى قذائف المدفعية أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال "إحدى الضربات قذيفة مدفعية أصابت وحدة الطاقة.. وهي لا تعمل حاليا، وهي ليست في حالة جيدة".

وأشار إلى أنه يتم قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة الطاقة النووية باستمرار، ويقول إن جميع الأنظمة تعمل، ولا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية.

إلا أن فولغا لم يحدد تاريخ القصف والاستهداف.

قامت القوات الأوكرانية مؤخرا بقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا ومدينة إنرجودار بأسلحة ثقيلة بشكل منتظم. فضلا عن محاولات إنزال فاشلة  في محاولة للسيطرة على المحطة.

في سياق متصل زارت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام، رافائيل غروسي، يوم الخميس الماضي زابوروجيا وإنرجودار، منوها بأن سلامة مرافق المحطة كانت مصدر قلق على خلفية الأعمال العدائية النشطة بشكل متزايد في منطقتها.

كما تحدث غروسي إلى سكان إنرجودار حيث تقع المحطة، ووجهوا إليه نداء يدعو إلى وقف الاستفزازات الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية.

 


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