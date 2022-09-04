اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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سفير مصر بجنوب السودان يؤكد التزام القاهرة بمواصلة دعم العملية التعليمية بجوبا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:50 م
سفير مصر بجنوب السودان يؤكد التزام القاهرة بمواصلة دعم العملية التعليمية بجوبا الخارجية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد سفير مصر بجنوب السودان السفير معتز مصطفى عبد القادر التزام القاهرة بمواصلة دعم العملية التعليمية بكافة عناصرها في جوبا، في إطار مساندتها لكل ما يحقق صالح الشعب الجنوب سوداني الشقيق.

جاء ذلك، في الكلمة التي ألقاها السفير المصري، خلال مشاركته في ختام فعاليات مؤتمر "المراجعة السنوية للتعليم الأساسي"، بحضور نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع الخدمات العامة حسين عبد الباقي، ووزيرة التعليم الأساسي أوت أشويل.

وأشار السفير المصري بحسب بيان لوزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، إلى متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وما تثمر عنه هذه العلاقات من برامج تعاون في شتى المجالات وعلى رأسها التعليم، بما في ذلك برامج المنح الدراسية المستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومساهمة مصر في بناء المدارس الفنية في جنوب السودان باعتبارها إحدى وسائل توفير فرص العمل التي تفضي إلى استقرار المجتمعات.

كما لفت إلى برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات التي تقدمها مصر إلى المعلمين الجنوب سودانيين.

من جانبه.. تطرق نائب رئيس جنوب السودان لقطاع الخدمات حسين عبد الباقي- في كلمته- إلى الشراكة بين مصر وجنوب السودان في مجال التعليم كأحد أهم الشراكات التي تقوم عليها العملية التعليمية في البلاد.

وأعرب عن تقدير بلاده للدور المصري البنّاء في هذا الإطار، معبرا عن تطلعه إلى مزيد من الدعم للمخرجات التي نتجت عن المؤتمر.

 


مصر

السودان

الخارجية

جوبا

جنوب السودان

التعليم



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