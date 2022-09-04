اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: أوكرانيا وحلفائها خططوا للسيطرة على محطة زابوروجيه بحضور بعثة الوكالة الذرية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:55 م
روسيا: أوكرانيا وحلفائها خططوا للسيطرة على محطة زابوروجيه بحضور بعثة الوكالة الذرية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن نظام كييف ورعاته الغربيين خططوا للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وقالت الوزارة في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه :"تم التحضير لهذه الخطوة وكان لا بد من اختيار "ممثلين إعلاميين" مدربين بشكل خاص لهذه المهمة، من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.


وأوضحت أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث عن وجود سيارات لصحفيين أوكرانيين ستكون مرافقة لقافلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وأكدت الوزارة أن كييف حاولت القيام بهذا الاستفزاز على عكس السيناريو الذي تم الاتفاق عليه في إطار مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلامتها وأمنها.


وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يسمح بالوصول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوروجيه بشكل صارم فقط حسب قوائم بأسماء الأشخاص التي سبق تقديمها إلى وزارة الدفاع الروسية من قبل إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.


وأضافت الوزارة أنه لم يوجد هناك ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية ممن كانوا يريدون أن يرافقوا سيارات البعثة الأممية، لذلك تم إيقاف جميع الأشخاص غير الموجود أسماؤهم في القوائم المتفق عليها، وعدم السماح لهم بالمرور.

 


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