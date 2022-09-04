رئيس الحكومة الأوكرانية: ننتظر من واشنطن دبابات أبرامز من الجيل الثاني

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميجال، إن بلاده تريد الحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت رئيس الحكومة الأوكرانية، بعد وصوله إلى ألمانيا إلى التقدم الهائل الذي حققته ألمانيا، قائلا: في البداية، كانت تقدم فقط معدات الحماية أو خوذات واقية، والآن، تقدم معدات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعددة ومدفعية.

وتابع رئيس الحكومة الأوكرانية : علينا أيضا تغيير فلسفتنا في ما يتعلق بعمليات التسليم، يجب تزويدنا بدبابات قتالية حديثة وننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية دبابات أبرامز من الجيل الثاني ومن ألمانيا دبابات ليوبارد2. أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الحديثة.

وأوضح رئيس الحكومة الأوكرانية أن ألمانيا أعلنت أيضا عن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي إيريس-ت"، لافتا إلى أن بلاده قد تطلب ما مجموعه 12 نظاما لحماية مجالها الجوي.