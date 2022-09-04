رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: لدينا جلسة الاثنين القادم لاختيار مقررى اللجان

كتب: أحمد قنديل

كشف المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، آخر الاستعدادات المتعلقة بعقد جلسات الحوار الوطني، موضحًا أن هناك جلسة مرتقب عقدها يوم الاثنين القادم مخصصة للاستقرار على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.

وقال فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج مساء DMC المذاع عبر فضائية DMC، إن اختيار المقررين عملية دقيقة، نظرًا لاحتياج بعض المواصفات، مثل حملهم التخصص الخاص باللجنة، بالإضافة إلى تواصلهم مع كافة فئات المجتمع حتى يحظى الحوار بقبول ويسيير بموضوعية وحيادية.

وأضاف، أنه تم الاتفاق من أول يوم للتحضير للحوار الوطني، أن آلية الحوار نفسها لن تكون قصيرة أو طويلة المدى وإنما متوسطة من ناحية التحضير، حتى يحظى الحوار بجدية، لافتًا إلى أن الحوار لن يكون مجرد جلسة أو جلستين، وكذلك لن يكون مؤتمرًا شعبيًا، وإنما سيتم دراسة الموضوعات بشكل علمي وإحاطتها من كل وجهات النظر، مناشدًا بالصبر حتى يصل الحوار للآمال المرجوة.