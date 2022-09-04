دبلوماسي سابق: زيارة وزير الخارجية السعودى لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية

كتب أحمد عرفة

أكد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة وزير الخارجية السعودى لمصر، موضحا أن هذه الزيارة لتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية وبحث القضايا المشتركة بين البلدين .

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المنطقة تشهد العديد من الأحداث الساخنة وتمر بظروف سياسية او اقتصادية حرجة، حيث إن الأمر يتعلق بالأزمة الأوكرانية واحتدامها للشهر الثامن على التوالي وتداعياتها وسلبياتها على العديد من الدول ومن بينها دول المنطقة، وهناك تفاهم مصري سعودى لكيفية مواجهة الأزمة وتقديم المساعدات .

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأزمة الإيرانية اشتعلت وأصبحت شديدة التعقيد بسبب البرنامج النووي، ومع التوترات الدولية والإقليمية وأزمة الطاقة والغذاء تمثل الزيارة هامة .