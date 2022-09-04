"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ604 ملايين حالة

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و494 ألفا و352 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 94.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و47 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ684 ألفا و262 حالة وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 527 ألفا و965 وفاة.